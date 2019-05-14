ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат
"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє штаб ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Богданівка.
Двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка; зі станкових протитанкових гранатометів - поблизу населеного пункту Новотроїцьке.
З автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні тричі: з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новотошківське.
Двічі зі стрілецької зброї - біля населених пунктів Луганське і Станиця Луганська.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 13 травня одного окупанта було знищено, ще двох - поранено.
"Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі 12 травня двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення внаслідок обстрілів, один військовий травмувався внаслідок вибуху мінометної міни.
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