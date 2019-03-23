Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, один загиблий

Вогнем у відповідь трьох бойовиків ліквідовано та п'ятьох поранено
Минулої доби бойовики 6 разів обстріляли позиції ОС, 5 разів застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм. Один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, один загиблий Фото: ООС

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли українські позиції: із мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів - поблизу села Водяне; зі снайперської зброї - у районі населеного пункту Новомихайлівка. Пр це повідомляє прес-центр штабу ООС

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили чотири обстріли: двічі з мінометів калібру 120 мм, а також із мінометів 82-го калібру - поблизу села Новоолександрівка. Із мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Золоте-1", - наголосили у штабі.

За даними розвідки, 22 березня вогнем у відповідь трьох бойовиків ліквідовано та п'ятьох поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів 21 березня загинув один український військовий, ще двоє дістали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2019 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО Олег Сластьонов: виготовленням меблів займаюся з 1997 року. З перервою на війну

Ветеран АТО Олег Сластьонов: виготовленням меблів займаюся з 1997 року. З перервою на війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.