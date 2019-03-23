ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, один загиблий

Вогнем у відповідь трьох бойовиків ліквідовано та п'ятьох поранено

Минулої доби бойовики 6 разів обстріляли позиції ОС, 5 разів застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм. Один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли українські позиції: із мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів - поблизу села Водяне; зі снайперської зброї - у районі населеного пункту Новомихайлівка. Пр це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили чотири обстріли: двічі з мінометів калібру 120 мм, а також із мінометів 82-го калібру - поблизу села Новоолександрівка. Із мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Золоте-1", - наголосили у штабі.

За даними розвідки, 22 березня вогнем у відповідь трьох бойовиків ліквідовано та п'ятьох поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів 21 березня загинув один український військовий, ще двоє дістали поранення.