ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, троє поранених
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції ОС 5 разів: двічі - зі стрілецької зброї - поблизу селища Піски; зі станкових протитанкових гранатометів - біля міста Авдіївка, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 2 квітня.
Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Новотроїцьке;
з великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське.
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів: 6 разів - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу села Кримське.
Двічі - з міномету калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Новолуганське.
Двічі - з міномету калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля селища Золоте-4; з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Зайцеве; з великокаліберних кулеметів - у районі населених пунктів Хутір Вільний та Новотошківське.
"На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши шістьох окупантів.
Також вогнем у відповідь знищено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ.
Від початку поточної доби ворог обстріляв із мінометів калібрів 120 та 82 мм наших захисників у районі селища міського типу Верхньоторецьке, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, що бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в день виборів.
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