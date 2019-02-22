ООС: бойовики стріляли із забороненої зброї, поранено трьох українських військовиків
Так, у смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти чотири рази обстріляли позиції наших захисників: двічі - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї, у подальшому - з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів - у районі Водяного; з мінометів калібру 82 мм - біля Пісок та з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Павлополя, , повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Кримське із протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм і мінометів 120-го калібру.
"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців збройних сил дістали поранення", - повідомили в штабі. За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів було знищено і чотирьох - поранено.
З початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції наших бійців з мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Катеринівки.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із витратою 125 мін калібрів 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув.
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