ООС: бойовики стріляли із забороненої зброї, поранено трьох українських військовиків

Впродовж минулої доби, 21 лютого, в районі бойових дій на Донбасі бойовики сім разів обстрілювали позиції українських військових.У тому числі 4 рази з забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Так, у смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти чотири рази обстріляли позиції наших захисників: двічі - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї, у подальшому - з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів - у районі Водяного; з мінометів калібру 82 мм - біля Пісок та з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Павлополя, , повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Кримське із протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм і мінометів 120-го калібру.

"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців збройних сил дістали поранення", - повідомили в штабі. За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів було знищено і чотирьох - поранено.

З початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції наших бійців з мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Катеринівки.