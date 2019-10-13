CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ13 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири факти недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню, бойових втрат у лавах ЗСУ з початку доби немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: У неділю бойовики провокували на луганському напрямку і отримали відповідь
Деталі: Усі збройні провокації з боку бойовиків у неділю фіксувалися на луганському напрямку, повідомляє "Українська Правда".
Зокрема з піхотної зброї вночі та вранці бойовики вели обстріли по підрозділах ООС біля н.п. Новолуганське, Південне та Світлодарськ.
"Окупаційні війська вели вогонь переважно з автоматичних гранатометів, а під час ранкового обстрілу біля Новолуганського випустили з напрямку Доломітного дві міни 82-го калібру", - повідомили у штабі.
Об’єднані сили тричі відповідали вогнем з піхотної зброї.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі сигналізують про готовність до розведення військ у Петрівському та Золотому.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 10 2019 17:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків