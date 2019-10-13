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ООС: У неділю бойовики провокували на луганському напрямку і отримали відповідь

13 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири факти недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню, бойових втрат у лавах ЗСУ з початку доби немає.
ООС: У неділю бойовики провокували на луганському напрямку і отримали відповідь

Деталі: Усі збройні провокації з боку бойовиків у неділю фіксувалися на луганському напрямку, повідомляє "Українська Правда".

Зокрема з піхотної зброї вночі та вранці бойовики вели обстріли по підрозділах ООС біля н.п. Новолуганське, Південне та Світлодарськ.

"Окупаційні війська вели вогонь переважно з автоматичних гранатометів, а під час ранкового обстрілу біля Новолуганського випустили з напрямку Доломітного дві міни 82-го калібру", - повідомили у штабі. 

Об’єднані сили тричі відповідали вогнем з піхотної зброї. 

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі сигналізують про готовність до розведення військ у Петрівському та Золотому.

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13 10 2019 17:15
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