ОП: кремль готує масштабне захоплення сходу і півдня України

У кремля вже є плани щодо продовження війни на найближчі роки, і вони доволі амбітні.

Заступник глави ОП Павло Паліса попередив, що росія у 2025-му планує продовжувати війну: до осені розширити свою присутність на сході — захопити повністю Донецьку та Луганську областей — та створити так звану буферну зону вздовж свого північного кордону з Україною до кінця року.

У коментарі для Politico він наголосив, що, попри спроби Білого доку посадити рф за стіл перемовин, кремль не хоче миру і продовжує готуватися до війни.

А плани ворога на 2026-й ще амбітніші.

"Президент росії владімір путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро... росія також сподівається захопити південні українські області — Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від Чорного моря — життєво важливого каналу для експорту українського зерна", — цитує медіа слова Паліси.

Тим часом військові аналітики прогнозують, що під час літньої кампанії рф прискорить темпи своїх операцій та посилить тиск на нашу країну. Втім, росії буде важко підтримувати високу інтенсивність наступу до 2026-го. Але у західних розвідок немає нічого, що вказувало б на те, що кремль може відмовитися від бажання назавжди прив'язати Україну до себе та укласти із Заходом угоду, яка переглянула б архітектуру безпеки в Європі після холодної війни.