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Опалювальний сезон в Україні хочуть завершити раніше за термін, адже погода дозволяє

15 березня 2023, 20:00
Опалювальний сезон в Україні хочуть завершити раніше за термін, адже погода дозволяє
Фото: з відкритих джерел
Наступного тижня у деяких регіонах України планують завершувати опалювальний сезон.

Внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій. Внаслідок цього і опалювальний сезон добігає кінця.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", - зауважив він.

Герус додав, що НАК "Нафтогаз України" вже заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу українського видобутку.

"Разом із тим через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації - електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст - це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", - написав голова Комітету.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомляв, що в Україні опалювальний сезон, ймовірно, триватиме до початку квітня. Якщо ж погода буде холодною, теплопостачання можуть продовжити.

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