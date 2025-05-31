ОПЕК+ втретє поспіль збільшує видобуток нафти попри спротив росії

Так, у липні видобуток нафти збільшать на 411 тисяч барелів на день.

Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) погодилися збільшити видобуток нафти втретє поспіль, хоча росія, яка є важливою країною в цій групі, не була згодна. Так, у липні видобуток нафти збільшать на 411 тисяч барелів на день.

Про це пише Bloomberg.

Це означає, що політика змінилася: раніше країни ОПЕК+ намагалися тримати ціни на нафту високими, а тепер, навпаки, хочуть їх знизити. Водночас деякі країни були занепокоєними швидкими зростаннями темпів видобутку — росія, Алжир і Оман хотіли б тимчасово зупинити таке збільшення.

За словами представників, таке рішення про збільшення ухвалили з кількох причин. По-перше, Саудівська Аравія хоче покарати деякі країни-члени, які видобувають більше нафти, ніж дозволено, наприклад, Казахстан і Ірак. По-друге, вона прагне повернути свою частку на світовому ринку, яку втратила через конкуренцію з американськими сланцевими компаніями та іншими виробниками.

Таке збільшення видобутку полегшить ситуацію для споживачів, особливо тому, що на північній півкулі скоро почнеться період найбільшого попиту на енергоносії. Нафта є ключовим ресурсом для виробництва, транспорту та енергетики, тому зниження цін на неї зменшить витрати бізнесу на енергоресурси та, відповідно, загальний рівень цін — інфляцію. Коли інфляція знижується, центральні банки держав можуть вирішити знизити й процентні ставки, щоб стимулювати економіку, бо зникне потреба стримувати інфляційний тиск.

Деякі експерти вважають, що збільшення видобутку нафти зараз — це логічний крок, бо попит на неї влітку зростає: люди їдуть у відпустки, у США більше користуються машинами, а на Близькому Сході через спеку активно вмикають кондиціонери.

Але з іншого боку, це створює ризики для нафтових компаній по всьому світу, бо вони можуть опинитися в ситуації тривалого періоду низьких цін на нафту. Збільшення видобутку означає, що на ринку може зʼявитися надлишок нафти, і ціни можуть знову впасти.

Так, JPMorgan Chase & Co., одна з найбільших у світі фінансових компаній, прогнозує, що ціна на нафту сорту Brent — одного з головних стандартів світової нафти — може впасти до приблизно $50 за барель пізніше цього року. Це повʼязано з тим, що хоча ОПЕК+ і підвищує видобуток, на ринку буде надлишок нафти — понад 2 мільйони барелів на день більше, ніж потрібно. Через це ціни можуть знизитися.

У квітні цього року ціна на нафту впала до $60 за барель — це найнижчий рівень за останні 4 роки. Це сталося після того, як ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку, хоч попит на нафту падав через торгові проблеми та суперечки між країнами.

Зараз ціна на нафту піднялася до майже $64 за барель, але Саудівській Аравії потрібно, щоб ціна була вища за $90, аби покрити великі державні витрати, зазначає Bloomberg.

ОПЕК+ є неформальною організацією, що обʼєднує країни, які входять до міжнародної організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), де провідну роль відіграє Саудівська Аравія, і низку держав, що не є членами ОПЕК, у тому числі й росію. росія і Саудівська Аравія — дві найважливіші країни в групі ОПЕК+, яка вирішує, скільки нафти добувати. Вони мають різні думки щодо видобутку і зустрінуться 6 липня, щоб обговорити, скільки нафти треба виробляти в серпні.