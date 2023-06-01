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ПОЛІТИКА

ОПЕК заборонила відомим медіагрупам брати участь у зустрічі у Відні – FT

01 червня 2023, 14:27
ОПЕК заборонила відомим медіагрупам брати участь у зустрічі у Відні – FT
Джерело: interfax
Reuters, Bloomberg і Dow Jones відмовили в запрошенні згідно з рішенням, прийнятим міністром енергетики Саудівської Аравії.

Група ОПЕК заборонила кільком медіа-групам відвідувати свою виробничу зустріч у Відні цими вихідними. Цей крок ініціювала Саудівська Аравія, яка намагається підтримати ціни на нафту.

Про це повідомляє Financial Times.

Журналістам Reuters, Bloomberg News і The Wall Street Journal було відмовлено в запрошеннях до віденської штаб-квартири ОПЕК+.

ОПЕК має намір зустрітися з росією у неділю, 4 червня, щоб узгодити політику видобутку нафти на другу половину року.

Видання зазначає, що заборона ЗМІ є незвичайною для ОПЕК, оскільки заголовки з її зустрічей можуть вплинути на ціни на нафту та фінансові ринки по всьому світу. Особливо у той час, коли світова економіка бореться з інфляцією.

Жодних причин для виключення медіагруп не було зазначено, але співрозмовники видання, знайомі з цим рішенням, кажуть, що його було ініційовано міністром енергетики Саудівської Аравії принцом Абдель Азізом бін Салманом, який опинився під чималим тиском з метою підвищення цін на нафту.

Очікується, що ЗМІ, яким заборонено брати участь у заході, відрядять репортерів до Відня, навіть якщо вони не матимуть доступу до секретаріату ОПЕК.

ОПЕКЗМІ

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