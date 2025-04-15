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ТЕХНОЛОГІЇ

OpenAI готує соцмережу на фоні суперечки з Маском

15 квітня 2025, 21:53
OpenAI готує соцмережу на фоні суперечки з Маском
Якщо OpenAI вийде на ринок соціальних мереж, це поставить його на шлях "зіткнення" з компанією Meta.

OpenAI, ймовірно, почала розроблять власну X-подібну соціальну мережу. Вона може стати конкурентом іншим популярним соціальним мережам.

Про це повідомляє The Verge.

За даними видання, наразі проєкт перебуває на ранній стадії, але вже існує внутрішній прототип, орієнтований на генерацію зображень ChatGPT, у якому є соціальна стрічка.

За словами джерел видання, генеральний директор Сем Альтман у приватному порядку просить сторонні організації висловити свою думку про проект. Наразі незрозуміло, чи планує OpenAI випустити соціальну мережу як окремий застосунок, чи інтегрувати її в ChatGPT.

Ймовірно, запуск соціальної мережі в ChatGP посилить і без того запекле суперництво Альтмана з Ілоном Маском. Зокрема, у лютому, після того як Маск зробив небажану пропозицію про купівлю OpenAI за 97,4 мільярда доларів, Альтман відповів на неї: "Ні, спасибі, але ми купимо Twitter за 9,74 мільярда доларів, якщо хочете".

Якщо OpenAI вийде на ринок соціальних мереж, це поставить його на шлях "зіткнення" з компанією Meta, яка, за нашими видання, планує додати соціальну стрічку до свого майбутнього окремого застосунку для помічника ШІ. Цікаво і те, що після чуток про те, що Meta створює конкурента застосунку ChatGPT, Альтман відповів: "Гаразд, можливо, ми зробимо соціальний застосунок".

Варто зауважити, що соцмережа дасть OpenAI унікальні дані в реальному часі, які вже є в Twitter і Meta, щоб допомогти навчити свої моделі ШІ.

Ілон Маскштучний інтелектMetaChatGPTX (Twitter)OpenAI

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