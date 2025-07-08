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ТЕХНОЛОГІЇ

OpenAI посилила кіберзахист після підозр у шпигунстві з боку китайської компанії DeepSeek

08 липня 2025, 21:58
OpenAI посилила кіберзахист після підозр у шпигунстві з боку китайської компанії DeepSeek
Вашингтон також не стоїть осторонь — американська влада попередила технологічні компанії про зростання ризиків кібершпигунства з боку Китаю.

Американська компанія OpenAI, відома завдяки чат-боту ChatGPT, переглянула свої протоколи безпеки, щоб захистити інтелектуальну власність від корпоративного шпигунства.

За даними Financial Times, нові заходи стали реакцією на дії китайського стартапу DeepSeek, який, за підозрами, використав американські моделі для навчання власного ШІ.

Згідно з джерелами в компанії, OpenAI звинувачує DeepSeek у несанкціонованому копіюванні своїх моделей за допомогою техніки "дистиляції" — методу, який дозволяє передавати знання великої моделі меншій. DeepSeek представив конкурента ChatGPT у січні 2024 року, після чого OpenAI активізувала свої зусилля з безпеки.

Зокрема, компанія розширила команди кіберзахисту, запровадила політику "інформаційного тентування", що обмежує доступ до чутливих проєктів, і ізолювала частину комп’ютерних систем від мереж. Для доступу до деяких офісів працівники мають пройти біометричну перевірку, а весь інтернет-трафік обмежено за принципом "заборонено за замовчуванням".

У 2024 році до ради директорів OpenAI долучився генерал армії США у відставці Пол Накасоне, щоб посилити захист від кібератак. Крім того, компанія запросила Дейна Стакі, колишнього директора з безпеки Palantir, на посаду головного директора з інформаційної безпеки.

Вашингтон також не стоїть осторонь — американська влада попередила технологічні компанії про зростання ризиків кібершпигунства з боку Китаю. Посилення конкуренції між США та КНР у сфері штучного інтелекту спричинило жорсткі експортні обмеження та нові вимоги до захисту технологій.

На тлі цих подій китайська компанія DeepSeek, заснована у 2023 році, вже стала серйозним гравцем на ринку ШІ. У січні 2025 року її застосунок обігнав ChatGPT у китайському App Store. Хоча модель DeepSeek-V3 є відкритою, OpenAI стверджує, що її створено на основі незаконно використаних західних технологій.

OpenAI наголошує, що вживає всіх можливих заходів, щоб зберегти безпеку своїх розробок і зупинити несанкціоноване використання американських ШІ-моделей за кордоном.

КитайшпигунствокіберзахистChatGPTOpenAIDeepSeekсш

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