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ТЕХНОЛОГІЇ

OpenAI шукає способи зберегти контроль і захиститися від поглинання Маском

18 лютого 2025, 14:04
OpenAI шукає способи зберегти контроль і захиститися від поглинання Маском
Маск прагне отримати контроль над організацією, яка володіє основним пакетом акцій OpenAI.

Компанія OpenAI розглядає можливість надання спеціальних прав голосу своєму некомерційному раді директорів, щоб зберегти контроль над управлінням.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела, це рішення обговорюється на тлі спроби Ілона Маска придбати OpenAI за $97,4 млрд.

Маск прагне отримати контроль над організацією, яка володіє основним пакетом акцій OpenAI.

Голова компанії Сем Альтман та інші члени ради вивчають варіанти корпоративного управління після запланованої трансформації OpenAI у більш традиційну прибуткову структуру.

Посилення ролі некомерційної ради дозволило б OpenAI обмежити вплив інвесторів, таких як Microsoft та SoftBank, а також захистити компанію від ворожих поглинань та небажаних змін у керівництві й стратегічному напрямку.

Наразі OpenAI перебуває в процесі переходу від дослідницької некомерційної організації до компанії з публічною користю (PBC). Це має допомогти залучити додаткові інвестиції: ведуться переговори про залучення $40 млрд від групи інвесторів на чолі з SoftBank за оцінки компанії в $260 млрд.

Для завершення цього переходу необхідне схвалення генерального прокурора штату Делавер, який має підтвердити, що зміни відповідають інтересам суспільства.

Нагадаємо, що OpenAI була заснована у 2015 році Семом Альтманом та Ілоном Маском як благодійна організація. Після виходу Маска у 2019 році Альтман створив комерційну дочірню компанію, що дозволило OpenAI залучати фінансування від Microsoft та інших інвесторів.

Ілон МаскOpenAI

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