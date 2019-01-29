Оператор "Північного потоку-2" назвав терміни закінчення будівництва газогону
Про це повідомив фінансовий директор компанії-оператора проекту Nord Stream 2 Пол Коркоран, виступаючи на Європейській газовій конференції, інформує російське агентство ТАСС.
"Перша нитка ("Північного потоку-2") буде готова в листопаді, друга в грудні", - сказав він.
Крім того, Nord Stream 2 AG розраховує до кінця року отримати дозвіл від Данії на прокладку трубопроводу. Коркоран зазначив, що відсутність данського дозволу наразі є єдиною проблемою. Він нагадав, що компанія направила вже другу заявку, і "данська влада абсолютно коректно її розглядає".
Нагадаємо, глава "Газпрому" Олексій Міллер переконаний в тому, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом - з 1 січня 2020 року.
Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є "Газпром". Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу. Північний потік проляже дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд.
Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.
Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".
Водночас, канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі.
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