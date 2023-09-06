Оператори Армії дронів за літо уразили понад 1200 одиниць техніки росіян

Техніки знищено на сотні мільйонів доларів.

За останні три місяці оператори Армії дронів уразили 1 280 одиниць техніки росіян.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"В нас є багато випадків, коли дрон за 500 доларів може знищити танк окупанта, який коштує від 3 до 5 млн доларів", - розповів міністр.

За його словами, тільки з червня підрозділами ударних рот БПЛА і спеціальних підрозділів, яких забезпечено програмою "Армія дронів", знищено 1200 одиниць техніки росіян.

"Я думаю, що в цьому році нам вдасться масштабувати більше ніж в 100 разів виробництва БПЛА. Таким чином збільшиться кількість враженої броньованої техніки", - заявив Федоров.

Ініціатива Армія дронів була започаткована минулого року: в липні було оголошено перший збір на БпЛА в межах фандрейзингової платформи United24.

За рік існування ініціативи були сформовані перші у світі ударні роти БпЛА. Станом на кінець липня 2023 року було 11 таких підрозділів, які перебувають у складі ЗСУ.