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Операція на Курщині вплинула на обмін полоненими – ISW

20 жовтня 2024, 09:55
Операція на Курщині вплинула на обмін полоненими – ISW
Фото: з вільного доступу
Після початку операції ЗСУ на Курщині росіяни почали активніше проводити обмін полоненими.

Контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначено, що нещодавно відбувся обмін полоненими у форматі "один на один", який став четвертим з початку операції ЗСУ в Курській області, що розпочалася 6 серпня 2024 року.
 
Аналітики ISW підкреслили, що частота обмінів військовополоненими між Україною та росією значно зросла після того, як частина Курської області потрапила під контроль українських сил.
 
Під час трьох попередніх обмінів сторони обміняли загалом 267 військовополонених. З 1 січня до 6 серпня 2024 року росія та Україна провели лише три обміни.
 
"ISW продовжує вважати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше спонукає росію до участі в обмінах полоненими", – йдеться у звіті.

 

обмін полоненимивійна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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