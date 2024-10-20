Операція на Курщині вплинула на обмін полоненими – ISW

Після початку операції ЗСУ на Курщині росіяни почали активніше проводити обмін полоненими.

Контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначено, що нещодавно відбувся обмін полоненими у форматі "один на один", який став четвертим з початку операції ЗСУ в Курській області, що розпочалася 6 серпня 2024 року.

Аналітики ISW підкреслили, що частота обмінів військовополоненими між Україною та росією значно зросла після того, як частина Курської області потрапила під контроль українських сил.