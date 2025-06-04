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Операція "Павутина" може змінити майбутнє всіх воєн – Axios

04 червня 2025, 08:55
Операція
Фото: www.ekathimerini.com
"Павутина" - одна з найзухваліших операцій України
За три місяці після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що в України "немає козирів", президент Володимир Зеленський розіграв руку, яку ніхто не очікував.
 
Про це йдеться у аналізі Axios.
 
Операція Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" завдала путіну серйозного удару. Провладні блогери порівнюють її з Перл-Харбором, а військові експерти вже встигли назвати новим кошмаром для національної оборони:
 
"З цим можна погодитись: геніальне використання Україною недорогих безпілотників має величезні наслідки не лише для майбутнього цієї війни, але й для майбутнього всіх воєн".
 
Поки москва відмовлялася від перемир'я на фронті, Вашингтон - відкидав запровадження нових санкцій, а західні партнери не поспішали передавати ЗСУ нові засоби протиповітряної оборони, Київ дійшов простого висновку: якщо міжнародна спільнота не допоможе в перехопленні російських бомбардувальників у повітрі, то доведеться знищувати їх на землі.
 
Водночас наліт дронів на стратегічну авіацію рф змусив експертів з нацбезпеки знову обговорювати загрозу використання комерційної інфраструктури, наприклад китайських контейнеровозів у портах Сполучених Штатів Америки, для таємних атак.
 
Ще минулого року Пентагон попереджав про ймовірність розробки КНР пускової установки, яку можна розмістити у звичайному вантажному контейнері. Зараз Україна в режимі реального часу здійснила те, що в американському міністерстві оборони моделювали лише на папері.

 

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

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