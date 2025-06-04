Операція "Павутина" може змінити майбутнє всіх воєн – Axios

"Павутина" - одна з найзухваліших операцій України

За три місяці після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що в України "немає козирів", президент Володимир Зеленський розіграв руку, яку ніхто не очікував.

Про це йдеться у аналізі Axios.

Операція Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" завдала путіну серйозного удару. Провладні блогери порівнюють її з Перл-Харбором, а військові експерти вже встигли назвати новим кошмаром для національної оборони:

"З цим можна погодитись: геніальне використання Україною недорогих безпілотників має величезні наслідки не лише для майбутнього цієї війни, але й для майбутнього всіх воєн".

Поки москва відмовлялася від перемир'я на фронті, Вашингтон - відкидав запровадження нових санкцій, а західні партнери не поспішали передавати ЗСУ нові засоби протиповітряної оборони, Київ дійшов простого висновку: якщо міжнародна спільнота не допоможе в перехопленні російських бомбардувальників у повітрі, то доведеться знищувати їх на землі.