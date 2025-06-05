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Операція "Павутина" переписує військову історію – глава дипломатії ЄС

05 червня 2025, 20:10
Операція
Каллас Естонія
"Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони".
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні атаки українських дронів на російську військову стратегічну авіацію "переписують військову історію". 
 
Про це вона сказала, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО у четвер в Брюсселі.
 
За її словами, операція Служби безпеки України "Павутина", показує, як відносно дешеві безпілотники можуть знищувати наддорогу авіацію, "змінюючи саму природу сучасної війни".
 
"Минулого вікенду ми стали свідками атак українських дронів, які фактично переписують військову історію. Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони. Це знову підвищує ціну війни для росії – і змушує її замислитися над необхідністю миру", –  наголосила Каллас.
 
Водночас вона зазначила, що росія не змінює свою тактику і продовжує систематичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру України.
 
"Дозвольте мені нагадати вам, що напади на цивільне населення чи цивільну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву, і росія робить це постійно. Наша відповідь не повинна полягати в тому, щоб робити крок назад. Наша відповідь повинна полягати в тому, щоб чинити більший тиск на росію, щоб вони також хотіли миру", – додала Каллас.

 

Кая Калласвійна в Україніросія окупанти

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