Операція "Павутина" змінює правила гри – WP

Операція "Павутина" - це демонстрація українських інновацій

Дрони атакували серце російської авіації - бази зі стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю. Це була одна з найзухваліших операцій за час повномасштабної війни.

Про це пише The Washington Post.

Знищено десяти літаків, включно з моделями А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160 — стратегічними бомбардувальниками, які використовувалися для нічних атак на Україну.

"Ця операція повністю змінює сприйняття реальності — як у росії, так і в усьому світі. Наші вороги тепер змушені визнати, що українські розвідувальні служби здатні проникати навіть у найзахищеніші об'єкти", — заявив депутат та військовий Роман Костенко.