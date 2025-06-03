Операція "Павутина" змінює правила гри – WP
03 червня 2025, 09:35
Фото: Reuters
Операція "Павутина" - це демонстрація українських інновацій
Дрони атакували серце російської авіації - бази зі стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю. Це була одна з найзухваліших операцій за час повномасштабної війни.
Про це пише The Washington Post.
Знищено десяти літаків, включно з моделями А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160 — стратегічними бомбардувальниками, які використовувалися для нічних атак на Україну.
"Ця операція повністю змінює сприйняття реальності — як у росії, так і в усьому світі. Наші вороги тепер змушені визнати, що українські розвідувальні служби здатні проникати навіть у найзахищеніші об'єкти", — заявив депутат та військовий Роман Костенко.
Аналітики зазначають, що цей удар значно послаблює здатність росії запускати крилаті ракети по Україні, змушуючи москву зміщувати ресурси на захист своєї авіації. Втім, як зазначають західні експерти, у рф ще залишається достатньо літаків для продовження ударів.
Колишній міністр оборони Олексій Резніков нагадав, що Україна колись передала росії ці бомбардувальники в рамках угоди про ядерне роззброєння.
"1 червня 2025 року Україна почала вилучати ці самі літаки з одного з головних гарантів меморандуму", — заявив він, назвавши це "формою військово-правових санкцій".
Один з українських ексчиновників описав удар як "величезний поштовх" для суспільства та солдатів, який зміцнює позиції Києва проти будь-яких компромісів із москвою:
"Ми менш схильні до компромісу найближчим часом. І якась форма компромісу, здається, є єдиним способом зупинити або призупинити війну".
Тим не менш, додав він, напад різко покращив репутацію СБУ та "заслуговує на те, щоб бути описаним у підручниках з історії".
Російський політолог Володимир Пастухов вважає, що путін опинився в глухому куті: "В Україні немає порівнянних об’єктів, які можна знищити без пекельних жертв серед цивільних".