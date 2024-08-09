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ПОЛІТИКА

Операція в Курській області може вказувати на нову фазу війни — CNN

09 серпня 2024, 16:32
Операція в Курській області може вказувати на нову фазу війни — CNN
iakursk.ru
За словами журналістів, перспектива закінчення війни переговорами стала ближчою, а тому обидві сторони намагатимуться поліпшити свої позиції на полі бою, перш ніж почати діалог.

Проведення операції в Курській області може свідчити про початок нової фази війни.

Про це пише CNN.

За словами журналістів, вторгнення українських сил на територію рф не є чимось новим. Так, громадяни рф, які воюють на боці України, здійснювали рейди. Тепер же в самій росії кажуть, що в Курську область увійшли регулярні українські війська.

У матеріалі йдеться, що Суджа в Курській області, принаймні частково, перебуває під контролем українських сил. Місто розташоване поруч із газовим терміналом, який є ключем до постачання газу з росії через Україну до Європи. Операція може бути спробою України обмежити прибуткове джерело фінансування для москви.

Журналісти зазначили, що операція в Курській області відбувається в той самий час, коли Україна почала отримувати перші винищувачі F-16. Найближчими місяцями вони можуть похитнути перевагу росії в повітрі.

Видання пише, що багато політиків та експертів говорять про переговори з рф. Так, представників москви можуть запросити на наступну мирну конференцію, яку проведуть Україна та її союзники. Перспектива закінчення війни переговорами стала ближчою, а тому обидві сторони намагатимуться поліпшити свої позиції на полі бою, перш ніж почати діалог.

Журналісти заявили, що операція в Курській області може свідчити про віру українців у те, що попереду великі зміни.

війнаКурськ

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