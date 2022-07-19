Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генштабу ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил республіки білорусь, ведеться повітряна розвідка БпЛА.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська.

Українські воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули назад неподалік Гусарівки, де окупанти спробували піти у наступ.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського.

Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.