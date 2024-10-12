Опозиція лідирує в Литві: що зміниться для України після виборів?

Опозиційна сила випереджає консерваторів в опитуваннях громадської думки напередодні голосування 13 жовтня.

У результаті парламентських виборів у Литві до влади може вперше за 12 років повернутися нині опозиційна Соціал-демократична партія. Проведені напередодні ключового дня голосування (13 жовтня) опитування показують, що соціал-демократи мають найбільше шансів перемогти на виборах. Їх прихід до влади може ще більше посилити президента Гітанаса Науседу, який був обраний на другий термін на початку цього року

"Литовці, ймовірно, витіснять правлячих консерваторів на виборах у неділю, оскільки виборці цієї балтійської країни – однієї з найголосніших критиків НАТО щодо війни росії в Україні – прагнуть зосередити увагу на подоланні економічної нерівності".

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що пост прем’єр-міністра може отримати 64-річна Вілія Блінкявічюте – колишній міністр соціальних справ, яка нині є депутатом Європейського парламенту.

Аналітики зазначають, що правляча партія на чолі з лідером Габріеліусом Ландсбергісом (голова МЗС країни) провела Литву через період двозначної інфляції і забезпечила зростання економіки, незважаючи на вплив війни в Україні та напруженість у відносинах з сусідньою білоруссю. Проте опозиція успішно скористалася зростаючим невдоволенням серед тих, хто живе за межами великих міст і відчуває себе покинутим.

"Незважаючи на особисту неприязнь, вони (Науседа та Ландсбергіс – ред.) залишаються рішучими прихильниками України у її війні проти російського вторгнення, і цю думку поділяють представники всього політичного спектру Литви", – зазначає Bloomberg.