Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму
22 жовтня 2024, 19:59
Фото: ria.ru
На знак незгоди з результатами голосування опозиція може вийти на мітинг
Олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в росії.
"Це дискримінація, це один із приводів не визнати результати виборів, тому що більша частина населення проживає сьогодні в російській федерації. Ми не виключаємо, що будемо оскаржувати результати виборів, щонайменше з погляду організаційної частини їх проведення", – сказав він.
Шор припустив, що на знак незгоди з результатами голосування опозиція вийде на мітинг.
"Ми зобов'язані боротися, і ми зобов'язані перемогти. Інструменти? Я думаю, що ми змушені будемо виходити на вулицю і відстоювати свої результати" – сказав Шор.
Колишній президент Молдови Володимир Воронін також пообіцяв оскаржити результати референдуму про європейську інтеграцію. За його словами, він має докази вкидання бюлетенів руками молдавських дипломатів за кордоном.
"Санду і "Дія і Солідарність" не тільки не домоглися бажаного результату, а й остаточно розкололи суспільство, фактично знищивши європейську мрію народу Молдови. За останні роки люди відчули на собі, що та "Європа", яку будує Санду, занадто схожа на концентраційний табір, щоб зійти за райський сад. І тільки невичерпний ресурс фальсифікації на закордонних дільницях дав змогу режиму Санду "домогтися" сумнівного результату 50 на 50", – цитують Вороніна ЗМІ.