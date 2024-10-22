Опозиція Молдови оскаржуватиме результати президентських виборів і референдуму

На знак незгоди з результатами голосування опозиція може вийти на мітинг

Олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в росії.

"Це дискримінація, це один із приводів не визнати результати виборів, тому що більша частина населення проживає сьогодні в російській федерації. Ми не виключаємо, що будемо оскаржувати результати виборів, щонайменше з погляду організаційної частини їх проведення", – сказав він.

Шор припустив, що на знак незгоди з результатами голосування опозиція вийде на мітинг.

"Ми зобов'язані боротися, і ми зобов'язані перемогти. Інструменти? Я думаю, що ми змушені будемо виходити на вулицю і відстоювати свої результати" – сказав Шор.