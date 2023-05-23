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Опозиція Німеччини виступає за надання крилатих ракет Україні

23 травня 2023, 12:07
Опозиція Німеччини виступає за надання крилатих ракет Україні
Представник опозиційного уряду Німеччини Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Родеріх Кізеветтер заявив про підтримку постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні.

Про це Кізеветтер сказав у інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використати в боротьбі з пов'язаною зброєю, і що дозволено міжнародним правом", – заявив Кізеветтер.

Крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати дуже корисним внеском з боку Німеччини, вважає Родеріх Кізеветтер.

"Тут більше не повинно бути червоних ліній", – додав він.

Ракети Taurus це німецький аналог британських Storm Shadow, але діапазон дії Taurus більший.

Німеччина має невелику кількість цих високоточних ракет, але вони принесуть Україні величезну якісну додану вартість і дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту. 

"10 років тому близько 600 таких крилатих ракет закупили для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі у боєготовності", – додав політик опозиційної партії.

НімеччинаХДСTaurus

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