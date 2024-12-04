Опозиція Південної Кореї ініціює імпічмент президента після введення воєнного стану

Шість опозиційних партій вже подали законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Основна опозиційна партія Південної Кореї, Демократична партія заявила, що звинуватить президента Юн Сок Йоля в державній зраді після того, як той оголосив воєнний стан у країні приблизно на 6 годин. Це також стосуватиметься його міністрів оборони та внутрішніх справ, їм опозиція теж хоче оголосити імпічмент.

Про це повідомляє Yonhap.

Шість опозиційних партій вже подали законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Спершу цю пропозицію подадуть на пленарному засіданні, імовірно, 5 грудня, після цього парламент протягом 72 годин проголосує за те, чи продовжувати процедуру імпічменту, — для ухвалення такого рішення потрібна більшість у дві третини з 300 політиків.

Демократична партія та інші невеликі опозиційні партії разом мають 192 місця в парламенті. Це означає, що принаймні вісім зі 108 законодавців Правлячої партії Південної Кореї мають підтримати імпічмент, щоб його ухвалили.

Хоча деякі законодавці партії проголосували проти ведення воєнного стану, залишається невідомим, чи стануть вони на бік опозиційних партій, підтримуючи імпічмент.

Очільник правлячої Партії Хан Дон Хун сказав, що законодавці партії виступають за те, щоб провести щось на рівні "масштабної кадрової реформи", але не загальної відставки. Водночас щодо президента, за його словами, згоди не дійшли.

У разі успішного голосування далі рішення про виправданість звільнення президента з посади ухвалюватиме Конституційний суд країни.

На час обговорення в суді конституційні повноваження президента призупинять, а премʼєр-міністр Хан Дак Су візьме на себе його обовʼязки.

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для "захисту конституційного ладу" — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.