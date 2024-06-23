Опозиція в Німеччини пропонує депортувати безробітних українських біженців
Про це Добріндт сказав в інтерв'ю Bild, яке наводить ZDF.
Депутат вважає, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.
"Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", - заявив німецький політик.
Ще він розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей в Німеччині отримують соціальну допомогу.
"Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції" – сказав Добріндт.
Його слова піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та "раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву "Х", що означає "християнин".
"путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті", – сказав він.
Разом з тим, лідер партії "Зелених", яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.
"Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни", - заявив Нуріпур.