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Опозиція в Німеччини пропонує депортувати безробітних українських біженців

23 червня 2024, 15:49
Опозиція в Німеччини пропонує депортувати безробітних українських біженців
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Глова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликає висилати українських біженців, які не мають роботу з ФРН.

Про це Добріндт сказав в інтерв'ю Bild, яке наводить ZDF

Депутат вважає, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

"Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", - заявив німецький політик.

Ще він розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей в Німеччині отримують соціальну допомогу.

"Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції" – сказав Добріндт.

Його слова піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та "раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву "Х", що означає "християнин".

"путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті", – сказав він.

Разом з тим, лідер партії "Зелених", яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.

"Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни", - заявив Нуріпур.

 
Німеччинаопозиціяукраїнські біженціАлександер Добріндт

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