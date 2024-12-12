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ПОЛІТИКА

Опозиційні політичні об'єднання Грузії не визнають легітимність президентських виборів

12 грудня 2024, 20:31
Опозиційні політичні об'єднання Грузії не визнають легітимність президентських виборів
Фото: з вільного доступу
На думку опозиції, єдиний варіант, як можна вийти з цієї "гострої політичної кризи" можна лише у випадку, якщо у країні провести нові парламентські вибори.

Одразу чотири опозиційні політичні партії Грузії не визнають легітимність президентських виборів, які в Грузії мають пройти 14 грудня.

Про це "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух", "Сильна Грузія" і "Гахарія за Грузію" повідомили у спільній заяві.

"Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошену владу або будь-яку її гілку. Єдиним легітимним державним інститутом є президент. Тому єдиним легітимним представником Грузії є Саломе Зурабішвілі", – йдеться у заяві політичних сил.

Опозиція наголошує, що чинний парламент Грузії не є легітимним, тому чинна президентка Грузії залишається очільницею країни, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником Грузії у зовнішніх відносинах.

На думку опозиції, єдиний варіант, як можна вийти з цієї "гострої політичної кризи" можна лише у випадку, якщо у країні провести нові парламентські вибори.

Раніше провладна проросійська партія "Грузинська мрія" оголосила, що вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація — 29 грудня. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі говорив, що шестирічний термін чинної президентки Зурабішвілі спливає 16 грудня. "Мрія" планує затвердити президентом ветерана футболу, а нині депутата Михаїла Кавелашвілі.

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія "Грузинська мрія — демократична Грузія", яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

вибориопозиціяГрузія

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