Оприлюднено переможців всеукраїнського рейтингу "Книжка року"-2018
Як повідомляє "Читомо", церемонію вручення відвідали Президент Петро Порошенко і генпрокурор Юрій Луценко.
Нагороди також вручали директор Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта і директор Інституту книги Олександра Коваль.
Переможці в номінаціях розподілені за категоріями "Минувшина", "Обрії", "Дитяче свято", "Візитка", "Хрестоматія", "Софія" і "Красне письменство".
Так, в першій категорії переможцями стали переклад автобіографії Вінстона Черчілля, книга Мирослава Поповича "Філософія свободи", переклад Фрідріха Ніцше і книга Володимира Ярмоленка "Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть"
У категорії "Хрестоматія" перемогла книга Ганни Улюри "365. Книжка на кожен день, щоби справляти враження культурної людини".
У "Красне письменство" нагороди отримали Юрій Андрухович з романом "Коханці Юстиції" і Валерій Шевчук за "Свято неділі; Картини на провінційному тлі". У номінації "Закордонна проза / есеїстика / драматургія" відзначили переклад роману Сільвії Плат "Під скляним ковпаком" (пер. Ольга Любарська).
У номінації "Поезія / афористика" відзначили переклад Чарльза Буковскі і збірник Сергія Жадана "Антена".
Гран-прі конкурсу отримала книга Мирослава Поповича "Філософія свободи".
Повний список переможців – на сайті видавництва "Читомо".
Нагадаємо, що у грудні 2018 у Києві оголосили лауреатів премії "Книга року BBC"-2018. Переможцем в основній номінації стала книга Юрія Андруховича "Коханці Юстиції".
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