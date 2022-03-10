Оптимістично і рішуче – в ЄС оцінили прагнення України до членства

Посол Євросоюзу Матті Маасікас відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу за два роки

Прагнення України вступити до Європейського союзу через два роки є "оптимістичним, енергійним та рішучим".

П0ро це заявив посол ЄС Матті Маасікас в інтерв'ю РБК-Україна.

Таким чином, європейський дипломат відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки.

"Це оптимістично, енергійно та рішуче. І це так, як ми хотіли б, правильно? Розширення ЄС - це процес, заснований на досягненнях. Абсолютна більшість того, що треба зробити, залежить від країни-кандидата", - зазначив він.

За його словами, після набуття статусу кандидата в ЄС Україна має зробити "домашню роботу" за допомогою Євросоюзу.

"Потім Єврокомісія оцінить досягнутий прогрес. Я можу поки що лише процитувати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час її нещодавнього візиту до Києва: оцінка буде наступного року, а далі бачитимемо", - зазначив Маасікас.