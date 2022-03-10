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Оптимістично і рішуче – в ЄС оцінили прагнення України до членства

Посол Євросоюзу Матті Маасікас відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу за два роки
Оптимістично і рішуче – в ЄС оцінили прагнення України до членства Фото: з вільних джерел

Прагнення України вступити до Європейського союзу через два роки є "оптимістичним, енергійним та рішучим".

П0ро це заявив посол ЄС Матті Маасікас в інтерв'ю РБК-Україна.

Таким чином, європейський дипломат відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки.

"Це оптимістично, енергійно та рішуче. І це так, як ми хотіли б, правильно? Розширення ЄС - це процес, заснований на досягненнях. Абсолютна більшість того, що треба зробити, залежить від країни-кандидата", - зазначив він.

За його словами, після набуття статусу кандидата в ЄС Україна має зробити "домашню роботу" за допомогою Євросоюзу.

"Потім Єврокомісія оцінить досягнутий прогрес. Я можу поки що лише процитувати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час її нещодавнього візиту до Києва: оцінка буде наступного року, а далі бачитимемо", - зазначив Маасікас.

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03 10 2022 21:50
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