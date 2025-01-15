Опитування: більшість світу вважає Трампа корисним для США і глобального миру

Саме ті речі, які роблять повернення Трампа в Білий дім таким лякаючим для багатьох європейців, є привабливими для решти світу.

Велике опитування громадської думки, проведене Європейською радою з міжнародних відносин, показує, що занепокоєння Європи щодо Трампа не є загальноприйнятим.

Поспілкувавшись з 28 тисячами осіб у 24 країнах, ми виявили, що переважна більшість людей у всьому світі вважають, що Трамп насправді є корисним для США, світу та глобального миру.

Про це пише Марк Леонард, директор Європейської ради з міжнародних відносин.

"Згідно з нашими даними, в Індії, Саудівській Аравії, Росії, Китаї та Південній Африці троє з п'яти людей вірять обіцянці Трампа закінчити війну в Україні за 24 години. Кожен другий вірить, що він досягне миру на Близькому Сході. І повсюдно переважає думка, що він насправді покращить відносини Вашингтона з Пекіном — досить вражаюче, що цієї думки дотримуються трохи менше половини китайських учасників опитування", —пише Леонард.

Водночас, хоча багато хто може вітати повернення Трампа на посаду, вони не обов'язково вірять, що він зробить Америку знову великою.

"Насправді, у 20 з 24 країн, які ми опитали, більш ніж половина учасників вважають, що Китай буде найпотужнішою країною світу через 20 років. Серед великих середніх держав, таких як Саудівська Аравія, Туреччина, Індонезія та Південна Африка, майже семеро з 10 людей вірять у це", —додає Леонард.

Європа панічно боїться риторики, пов'язаної з "Америкою понад усе", і уявленням, що США перестануть бути захисником світового порядку, переслідуючи свої власні егоїстичні інтереси. Але це саме те, чого з нетерпінням чекають люди — особливо ті, що живуть у середніх країнах по всьому світу.

Вони більше не хочуть, щоб США були моральним арбітром або "світовим поліцейським". Їм набагато зручніше мати справу з ними як з наймогутнішою країною в більш транзакційному світі.

Опитування Європейської ради з міжнародних відносин також показує, що Європа не прагне виступати в ролі лідера опору проти Трампа або продовжувати керувати іншими країнами чи читати їм лекції про те, як їм вести свої справи.

Переважна більшість у всьому світі розглядає ЄС як наддержаву, яка може стояти поряд з Китаєм і Америкою і переслідувати свої власні інтереси. Справжнє питання полягає в тому, чи зможе він домовитися про те, якими є ці інтереси.

"Лише подолавши свої розбіжності, Європа зможе захистити себе від тактики "розділяй і володарюй", чи то з боку Пекіна, чи то з боку москви, чи то з боку Вашингтона", — підсумував Леонард.