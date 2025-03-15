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ПОЛІТИКА

Опитування: найбільші компанії Заходу не розглядають повернення на російський ринок

15 березня 2025, 18:35
Опитування: найбільші компанії Заходу не розглядають повернення на російський ринок
Стоп росія
По суті компанії не підтвердили заяви російських чиновників.

Шістдесят найбільших західних компаній, які залишили російський ринок через повномасштабну війну в Україні, не планують повертатися в рф. Жодна компанія не висловила чітких планів щодо повернення.

Про це свідчить опитування видання The Bell.

Серед компаній, які однозначно не повернуться, такі:

  • Nokian Tyres (Фінляндія, виробник шин);
  • ELKO Group (Латвія; дистриб'ютор електроніки);
  • VEON (ОАЕ; телекомунікаційний холдинг);
  • Шведська Ingka Group (власник мережі магазинів IKEA та ТЦ-ів "Мега");
  • Henkel (Німеччина; хімічна промисловість);
  • Nissan (Японія; автомобільний концерн);
  • Decathlon (Франція; ритейлер спортивних товарів);
  • Wintershall Dea (Німеччина; нафтогазова компанія).

Три компанії заявили, що слідкують за розвитком подій, але поки не розглядають такий варіант:

  • Baker Hughes (США, нафтовий сервіс) відповіла, що розглядатиме можливість повернення лише у разі скасування санкцій;
  • Bosch (Німеччина). Наразі веде переговори з "Газпром бытовыми системами", якому у 2024 році передали управління її націоналізованими заводами;
  • Otis (США, виробник ліфтів) поки не може повернутися через санкції та розірвані логістичні ланцюги.

Однак багато великих компаній, серед яких Apple, Microsoft, Inditex (Zara, Massimo Dutti), Uniqlo, Starbucks, Ford, Visa, Mastercard, залишили питання журналістів без відповіді. 

війнасанкціі проти росіїЗахідні компанії

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