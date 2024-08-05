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ПОЛІТИКА

Опитування показує незначну перевагу Камали Гарріс над Трампом у президентських перегонах

05 серпня 2024, 21:59
Опитування показує незначну перевагу Камали Гарріс над Трампом у президентських перегонах
з вільних джерел
Результати виборів автор аналітики вважає "жеребом".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс незначно випереджає колишнього президента Трампа.

Як свідчать дані опитування Silver Bulletin соціолога та аналітика Нейта Сілвера, Гарріс обходить Трампа на 1,4 відсотка: 45,5% проти 44,1%, пише The Hill.

У представленому в неділю свіжому прогнозі перегони між Гарріс і Трампом все ще позначаються як «гадання на монетці». Модель передбачає, що ймовірність перемоги Харріс в колегії виборщиків становить 51 відсоток.

Сілвер заявив у соціальних мережах, що змагання за колегію виборщиків, вибірників, ймовірно, будуть дуже щільними.

"Один з евристичних способів поглянути на це полягає в тому, що якщо Гарріс опиниться десь між Клінтоном 2016 і Байденом 2020, це призведе до надзвичайно близького результату в Колегії виборщиків. І це найкраще припущення моделі щодо результату", прокоментував Сілвер на соціальній платформі X останній прогноз щодо виборів.

Гарріс викликала ентузіазм у Демократичній партії в перші тижні своєї кампанії, зібравши 310 мільйонів доларів минулого місяця. Минулого тижня кампанія Трампа оголосила, що в липні вона  зібрала майже 139 мільйонів доларів  і має 327 мільйонів доларів готівкою.

 

опитуванняДональд ТрампВибори в СШАКамала Гарріс

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