Опитування показує незначну перевагу Камали Гарріс над Трампом у президентських перегонах
Віцепрезидентка США Камала Гарріс незначно випереджає колишнього президента Трампа.
Як свідчать дані опитування Silver Bulletin соціолога та аналітика Нейта Сілвера, Гарріс обходить Трампа на 1,4 відсотка: 45,5% проти 44,1%, пише The Hill.
У представленому в неділю свіжому прогнозі перегони між Гарріс і Трампом все ще позначаються як «гадання на монетці». Модель передбачає, що ймовірність перемоги Харріс в колегії виборщиків становить 51 відсоток.
Сілвер заявив у соціальних мережах, що змагання за колегію виборщиків, вибірників, ймовірно, будуть дуже щільними.
"Один з евристичних способів поглянути на це полягає в тому, що якщо Гарріс опиниться десь між Клінтоном 2016 і Байденом 2020, це призведе до надзвичайно близького результату в Колегії виборщиків. І це найкраще припущення моделі щодо результату", — прокоментував Сілвер на соціальній платформі X останній прогноз щодо виборів.
Гарріс викликала ентузіазм у Демократичній партії в перші тижні своєї кампанії, зібравши 310 мільйонів доларів минулого місяця. Минулого тижня кампанія Трампа оголосила, що в липні вона зібрала майже 139 мільйонів доларів і має 327 мільйонів доларів готівкою.