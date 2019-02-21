ОПЗ можуть передати "Нафтогазу" або Аграрному фонду

Влада розглядає декілька механізмів для запуску безперебійної роботи ПАТ "Одеський припортовий завод".

"Я доповідав на цю тему Президенту України, декілька разів спілкувався з прем’єр-міністром і керівництвом НАК "Нафтогаз України". Існує кілька механізмів запуску заводу не на місяць-два, а на тривалий термін. По-перше, це — передача його в управління або оренду НАК "Нафтогаз України", - повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, повідомляється на сайті ОДА.

"Ще одне можливе вирішення проблеми ми знайшли під час наради у першого віце-прем’єр-міністра у понеділок - це передача ОПЗ в управління або оренду Аграрного фонду України, який має всі необхідні ресурси", - сказав голова ОДА.

Також очільник регіону зазначив, що, скориставшись будь-яким із цих механізмів, завод вдасться запустити у короткий термін.

"Перед нами ставало питання щодо звільнення людей з заводу, але завдяки губернатору та його втручанню, зокрема, цю проблему було вирішено, і нікого не звільнили", — повідомив в.о. директора ОПЗ Сергій Назаренко.

Нагадаємо, запуск ОПЗ було заплановано на 1 лютого, але його відклали.