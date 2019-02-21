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ОПЗ можуть передати "Нафтогазу" або Аграрному фонду

Існує декілька механізмів для запуску безперебійної роботи ОПЗ
Влада розглядає декілька механізмів для запуску безперебійної роботи ПАТ "Одеський припортовий завод".
ОПЗ можуть передати "Нафтогазу" або Аграрному фонду Фото: delo.ua

"Я доповідав на цю тему Президенту України, декілька разів спілкувався з прем’єр-міністром і керівництвом НАК "Нафтогаз України". Існує кілька механізмів запуску заводу не на місяць-два, а на тривалий термін. По-перше, це — передача його в управління або оренду НАК "Нафтогаз України", - повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, повідомляється на сайті ОДА.

"Ще одне можливе вирішення проблеми ми знайшли під час наради у першого віце-прем’єр-міністра у понеділок - це передача ОПЗ в управління або оренду Аграрного фонду України, який має всі необхідні ресурси", - сказав голова ОДА.

Також очільник регіону зазначив, що, скориставшись будь-яким із цих механізмів, завод вдасться запустити у короткий термін.

"Перед нами ставало питання щодо звільнення людей з заводу, але завдяки губернатору та його втручанню, зокрема, цю проблему було вирішено, і нікого не звільнили", — повідомив в.о. директора ОПЗ Сергій Назаренко.

Нагадаємо, запуск ОПЗ було заплановано на 1 лютого, але його відклали.

Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.

 

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21 02 2019 16:39
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