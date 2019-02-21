ОПЗ можуть передати "Нафтогазу" або Аграрному фонду
"Я доповідав на цю тему Президенту України, декілька разів спілкувався з прем’єр-міністром і керівництвом НАК "Нафтогаз України". Існує кілька механізмів запуску заводу не на місяць-два, а на тривалий термін. По-перше, це — передача його в управління або оренду НАК "Нафтогаз України", - повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, повідомляється на сайті ОДА.
"Ще одне можливе вирішення проблеми ми знайшли під час наради у першого віце-прем’єр-міністра у понеділок - це передача ОПЗ в управління або оренду Аграрного фонду України, який має всі необхідні ресурси", - сказав голова ОДА.
Також очільник регіону зазначив, що, скориставшись будь-яким із цих механізмів, завод вдасться запустити у короткий термін.
"Перед нами ставало питання щодо звільнення людей з заводу, але завдяки губернатору та його втручанню, зокрема, цю проблему було вирішено, і нікого не звільнили", — повідомив в.о. директора ОПЗ Сергій Назаренко.
Нагадаємо, запуск ОПЗ було заплановано на 1 лютого, але його відклали.
Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.
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