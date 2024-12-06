Орбан блокує бюджет ЄС заради компенсації – Bloomberg

Як пише видання, мова йде про семирічний бюджет ЄС з 2028 року, який вимагатиме одностайності серед усіх членів політичного блоку тоді, коли Орбан вже має досвід затягування спільних рішень.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує накласти вето на наступний довгостроковий бюджет Європейського союзу (ЄС), якщо його країні не розблокують кошти, що були заморожені через проблеми з верховенством права та корупцією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, мова йде про семирічний бюджет ЄС з 2028 року, який вимагатиме одностайності серед усіх членів політичного блоку тоді, коли Орбан вже має досвід затягування спільних рішень.

"Угорщина, безсумнівно, отримає ці кошти. Кошти, які ми не отримаємо у 2025 і 2026 роках, нам доведеться отримати у 2027 і 2028 роках, тому що якщо ми цього не зробимо, то ЄС не матиме бюджету, тому що я не погоджуся на це", - заявив він в інтерв'ю державному радіо Угорщини.

Bloomberg додає, що, за словами фінансових експертів, близько 20 мільярдів євро (приблизно 21,1 мільярда доларів), які наразі утримує ЄС через конфлікт з Угорщиною, є одним із серйозних викликів для економіки країни. Минулого тижня рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз щодо боргового рейтингу Угорщини зі "стабільного" на "негативний". Таке рішення пояснюється погіршенням перспектив для угорського уряду в розв’язанні суперечки з ЄС.

У грудні 2023 року ЄС розблокував 10,2 млрд євро для Угорщини після того, як вона виконала вимоги Єврокомісії щодо посилення судової незалежності.

А в березні 2024 року Угорщині вдалося розблокувати близько 2 млрд євро коштів Європейського Союзу після того, як уряд Орбана виконав вимоги Європейської комісії стосовно освітньої підготовки та гендерної рівності.