Орбан буде бойкотувати продовження санкцій проти рф — Politico

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС.

Угорщина виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду продовження з шести до 12 місяців.

Про це повідомило видання Politico.

Продовження санкцій на рік дало б Будапешту менше можливостей торпедувати санкції та зривати рішення ЄС, йдеться в публікації.

Вчора послам ЄС не вдалося досягти компромісу з Угорщиною. Два дипломати заявили, що ЄС готовий піти назустріч вимогам Орбана і вилучити цих 4 осіб із санкційного списку, щоб не ставити під загрозу обмеження проти інших осіб. ЄС запровадив санкції проти понад 1400 осіб у зв'язку з російською війною, включаючи олігархів, членів російського парламенту, військових і силовиків, а також російських адміністраторів на окупованих територіях України.

Один з дипломатів заявив, що існують також юридичні проблеми, пов'язані з тим, чи зможуть санкції проти цих 4 осіб витримати судовий процес.

Проте вилучення цих 4 прізвищ було недостатнім для Угорщини, зазначили обидва дипломати, оскільки країна також виступає проти запропонованого 12-місячного періоду продовження санкцій. Попередній компроміс, який посли обговорюватимуть у середу, передбачає перехід до дев'ятимісячних періодів продовження (замість нинішніх шести місяців).

Politico не розкриває, кого саме прем’єр-міністр Угорщини хоче звільнити від санкцій, але він згадував про це у своїй промові 18 лютого.

"Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і навіть радимо це робити всьому західному світу, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів. Ось чому ми не згодні з тим, що священики і церковні лідери потрапляють до санкційних списків; досить погано, що це може статися з артистами і спортсменами", - заявляв Орбан.