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Орбан далі закликає до переговорів з путіним

28 липня 2023, 13:07
Орбан далі закликає до переговорів з путіним
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав до переговорів з росією і повторив пропагандистські тези президента рф володимира путіна про те, що нібито Захід "воюватиме до останнього українського солдата".

Про це повідломляє Magyar Hirlap.

"Завжди є сенс говорити про мир, коли йде війна. Після війни сотням тисяч людей буде важко жити повноцінним життям, тому ми повинні говорити про мир. Якщо голос миру не буде достатньо сильним, суспільство буде сприймати війну як вирішення проблеми. Цю ситуацію можна вирішити лише шляхом дипломатії та переговорів", - заявив Орбан. 

Він повторив свої попередні нісенітниці про те, що "Україна вже давно практично втратила свій суверенітет", а також те, що у Києва "закінчилися засоби" для ведення війни.

Угорський прем’єр стверджує, що з початком повномасштабного вторгнення країнам Заходу треба було "локалізувати війну, як це зробила Ангела Меркель".

"Це те, що треба було зробити зараз. Це те, що ми пропонували. Захід зараз цього не робить. Він посилає гроші, зброю. Звичайно, українці воюють. Захід воює до останнього українського солдата", – сказав Орбан.

 
РосіяУгорщинаПутінОрбан

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