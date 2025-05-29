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Орбан хоче миру і не витрачати гроші на війну в Україні

29 травня 2025, 14:58
Орбан хоче миру і не витрачати гроші на війну в Україні
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Найбільшою проблемою Брюсселя він вважає провоєнну позицію.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився проти членства України в Євросоюзі і заявив, що хоче миру в Європі, а Україна цьому заважає.

Про це повідомляє Index.

Свою заяву прем'єр Угорщини зробив на Конференції консервативних політичних дій Угорщина-2025.

Угорський політик сказав, що нібито для Європи є два плани і один з них - ліберальний. 

Орбан вважає найбільшою проблемою Брюсселя провоєнною позицією.

"Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС - це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух", - оголосив Орбан.

Також Орбан виклав свій план для Євросоюзу. Він має назву "Патріот" і складається з чотирьох пунктів. Один з головних пунктів плану Орбана - це заборона вступу України в ЄС.

 
Віктор Орбан

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