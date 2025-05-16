Орбан хоче поскаржитись Рютте на Україну

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан збирається під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте поскаржитись на Україну та її "неприйнятні" дії.

Орбан розповів, що має намір "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України".

На думку прем'єр-міністра Угорщини, безпрецедентним є те, що держава, яка не є членом НАТО, прагнучи до добрих відносин з Альянсом, "проводить скоординовану, фінансовану та організовану кампанію з дискредитації держави-члена НАТО".

Орбан назвав "неприйнятними" дії України.

Він стверджує, що те, що він називає нападками на Угорщину, є "частиною свідомої, добре скоординованої, організованої, фінансованої кампанії з дискредитації, за якою стоїть українська спецслужба".

На думку Орбана, Київ "зайшов занадто далеко", і настав час, щоб НАТО дало чітку відповідь.

"Це неприйнятно, НАТО не може цього терпіти", – заявив Віктор Орбан, зазначивши, що саме тому він хоче оцінити, як керівництво Альянсу ставиться до цієї ситуації.

Як відомо, нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.