Орбан хоче поскаржитись Рютте на Україну
16 травня 2025, 20:53
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан розповів, що має намір "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України".
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан збирається під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте поскаржитись на Україну та її "неприйнятні" дії.
Про це йдеться у заяві угорського прем’єра, яку наводить Magyar Nemzet.
Орбан розповів, що має намір "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України".
На думку прем'єр-міністра Угорщини, безпрецедентним є те, що держава, яка не є членом НАТО, прагнучи до добрих відносин з Альянсом, "проводить скоординовану, фінансовану та організовану кампанію з дискредитації держави-члена НАТО".
Орбан назвав "неприйнятними" дії України.
Він стверджує, що те, що він називає нападками на Угорщину, є "частиною свідомої, добре скоординованої, організованої, фінансованої кампанії з дискредитації, за якою стоїть українська спецслужба".
На думку Орбана, Київ "зайшов занадто далеко", і настав час, щоб НАТО дало чітку відповідь.
"Це неприйнятно, НАТО не може цього терпіти", – заявив Віктор Орбан, зазначивши, що саме тому він хоче оцінити, як керівництво Альянсу ставиться до цієї ситуації.
Як відомо, нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.