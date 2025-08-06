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Орбан хоче урізати допомогу українцям

06 серпня 2025, 17:57
Орбан хоче урізати допомогу українцям
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він натякнув на можливе скорочення підтримки.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці в його країні отримують надто велику допомогу. 
 
Про це він заявив у сорцмережі Х.
 
Орбан заявив, що українські біженці в Угорщині отримують допомогу більшу, аніж безробітні угорські громадяни.
 
Угорський прем'єр зауважив, що "безкоштовних грошей немає" і що українці не повинні отримувати більшу допомогу, ніж громадяни Угорщини.
 
За його словами, коли росія почала повномасштабне вторгнення, то Угорщина прийняла з України "тисячі" біженців.
 
"Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців", - сказав він.
 
Як наголосив Орбан, Угорщина нібито "єдина країна", яка надала українцям таку ж допомогу, як і угорцям.
 
"Тому якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен взяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю", - заявив прем'єр Угорщини.
 
Зазначимо, що за останніми даними Євростату тимчасовий захист в Угорщині мали 40 000 українців.  

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

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