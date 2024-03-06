Орбан їде до Трампа, аби обговорити питання України – Bloomberg

Зустріч запланована на 8 березня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня хоче обговорити, як припинити війну росії проти України з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Орбан, найближчий союзник кремля в Європейському Союзі, затримав допомогу з боку ЄС для захисту України від російського вторгнення, зберігаючи при цьому теплі стосунки з путіним. При цьому перспектива наступного президентства Трампа викликала занепокоєння серед європейського керівництва, включно з Україною, щодо здатності ЄС відповісти на війну та вплив росії.

"Орбан намагався вислужитися перед Трампом, вважаючи його повернення в Білий дім полегшенням дипломатичної ізоляції Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США", - пише ЗМІ.

Водночас, за словами Сіярто, переговори про припинення війни неминучі, тому що "Київ не може перемогти росію", а "росія не може перемогти весь Захід". Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних інших планів щодо припинення війни, яка триває вже третій рік.

"Зустріч у Мар-а-Лаго 8 березня підкреслює, як Трамп дедалі більше впливає на зовнішньополітичні питання під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до висування в президенти від Республіканської партії та ймовірного реваншу над президентом Джо Байденом", - зазначають автори і нагадують, що на відміну від багатьох інших лідерів ЄС, Орбан не їздив до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.