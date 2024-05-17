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Орбан каже, що Фіцо "перебуває між життям та смертю" – Reuters

17 травня 2024, 11:57
Орбан каже, що Фіцо
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Навіть якщо Фіцо одужає, він не працюватиме протягом кількох місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту, заявив угорський прем'єр-міністр.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "перебуває між життям і смертю" через два дні після замаху на нього.

Про це заявив очільник угорського уряду Віктор Орбан, пише Reuters.

"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю”, ‒ сказав він.

Орбан додав, що навіть якщо Фіцо одужає, він не працюватиме протягом кількох місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.

Нас чекають вибори, які вирішать не тільки членів Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі”, ‒ сказав прем’єр Угорщини.

 

Віктор ОрбанРоберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

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