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Орбан назвав можливий варіант перемовин між росією та Україною

05 липня 2024, 12:12
Орбан назвав можливий варіант перемовин між росією та Україною
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорщина хотіла б спонукати рф та Україну до переговорів, - заявив Орбан.

Організацією перемовин між росією та Україною займатимуться великі держави, і Угорщина це усвідомлює.

Про це заявив у ранковій програмі радіостанції Kossuth прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

За його словами, незважаючи на це, Будапешт хотів би підштовхнути сторони до миру.

"Угорщина усвідомлює своє місце та свою вагу, великими переговорами займатимуться великі країни",  – заявив Орбан.
 
Водночас він зазначив, що Угорщина "хотіла б спонукати сторони" до початку переговорів. Орбан пояснив, що мав саме таку мету, коли 2 липня здійснив візит до Києва і зустрівся там із президентом України Володимиром Зеленським.
 
Відповідаючи на запитання журналістів про те, що буде за зустріччю з Зеленським, Орбан сказав, що враховуючи делікатний характер цих кроків, "про них можна буде говорити тільки після того, як вони відбудуться". Таким чином прем'єр-міністр не підтвердив повідомлення угорських ЗМІ про його можливий візит до росії.
Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

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