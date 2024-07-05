Орбан назвав можливий варіант перемовин між росією та Україною

Угорщина хотіла б спонукати рф та Україну до переговорів, - заявив Орбан.

Організацією перемовин між росією та Україною займатимуться великі держави, і Угорщина це усвідомлює.

Про це заявив у ранковій програмі радіостанції Kossuth прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

За його словами, незважаючи на це, Будапешт хотів би підштовхнути сторони до миру.

"Угорщина усвідомлює своє місце та свою вагу, великими переговорами займатимуться великі країни", – заявив Орбан.

Водночас він зазначив, що Угорщина "хотіла б спонукати сторони" до початку переговорів. Орбан пояснив, що мав саме таку мету, коли 2 липня здійснив візит до Києва і зустрівся там із президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що буде за зустріччю з Зеленським, Орбан сказав, що враховуючи делікатний характер цих кроків, "про них можна буде говорити тільки після того, як вони відбудуться". Таким чином прем'єр-міністр не підтвердив повідомлення угорських ЗМІ про його можливий візит до росії.