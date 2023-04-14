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Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною"

14 квітня 2023, 13:42
Орбан назвав Україну
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан стверджує, що "за його оцінкою" війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати Україну.

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною", фактично цитуючи слово в слово антиукраїнські тези Дмитра Медведєва.

Про це пише угорське видання Magyar Nemzet.

Нові заяви щодо України були зроблені Орбаном в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт. 

Орбан стверджує, що "за його оцінкою" війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду. 

"Наразі це не так, угорські платники податків також підтримують Україну через спільний європейський бюджет. Ось чому погано, що угорську меншину досі переслідують в Україні", - почав згадувати Орбан український закон про освіту. 

Угорський прем'єр продовжить стверджувати, що нібито його країна "платить українцям пенсії і зарплати, підтримує державне управління України та охорону здоров'я". Він вірить, що такий стан речей не зможе зберігатися в довгостроковій перспективі.

УгорщинаОрбанвійна в Україніросія окупанти

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