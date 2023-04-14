Орбан стверджує, що "за його оцінкою" війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати Україну.

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною", фактично цитуючи слово в слово антиукраїнські тези Дмитра Медведєва.

Про це пише угорське видання Magyar Nemzet.

Нові заяви щодо України були зроблені Орбаном в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт.

Орбан стверджує, що "за його оцінкою" війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.

"Наразі це не так, угорські платники податків також підтримують Україну через спільний європейський бюджет. Ось чому погано, що угорську меншину досі переслідують в Україні", - почав згадувати Орбан український закон про освіту.

Угорський прем'єр продовжить стверджувати, що нібито його країна "платить українцям пенсії і зарплати, підтримує державне управління України та охорону здоров'я". Він вірить, що такий стан речей не зможе зберігатися в довгостроковій перспективі.