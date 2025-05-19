Орбан назвав вступ України до ЄС "найбільшою загрозою" для Угорщини

Орбан обіцяє, що Угорщина буде захищатися.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на сьогодні "найбільшою загрозою" для країни є вступ України до Європейського Союзу. Україна була "нефункціонуючим банкрутом ще до війни" і була зруйнована під час війни, тому потребує грошей.

Про це сказав Орбан 18 травня на партійному заході Фідес у Будапешті, пише інформаційне агентство Угорщини MTI.

Він стверджує, що через погану фінансову ситуацію українці "потребують чужих грошей", тому хочуть негайно і за будь-яку ціну вступити до ЄС.

"Українців не хвилює, що принесуть війну в ЄС, знищать фермерів. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо, і ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель", – сказав Орбан.

За його оцінкою, саме з цим пов'язана "серія операцій українських спецслужб проти Угорщини" і "оплачувана з-за кордону кампанія наклепу проти Угорщини". Прем'єр-міністр країни переконаний, що саме тому Брюссель хоче "нав'язати проукраїнську коаліцію".

Водночас він зазначив, що членство України в ЄС може бути добрим для Заходу, але поганим для Угорщини.

"Ми повинні і будемо чинити опір", – заявив Віктор Орбан.