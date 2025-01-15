Орбан не поїде на інавгурацію Дональда Трампа

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться у Вашингтоні 20 січня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найближчий соратник Дональда Трампа у Європі, не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня.

Про це керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші повідомив виданню Telex.

За його словами, Орбан виступатиме з промовою в Будапешті 20 січня, під час якої наведе оцінку результатів угорського головування в ЄС.

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться у Вашингтоні 20 січня. Штаб Трампа запросив на церемонію інавгурації кількох іноземних лідерів.

Офіс президента Аргентини Хав'єра Мілея підтвердив у грудні минулого року, що отримав запрошення. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтвердила на пресконференції 9 січня, що отримала запрошення і планує бути присутньою на інавгурації.

А колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив на Х, що його запросили на церемонію, написавши, що він зробить все можливе, щоб отримати свій паспорт назад і поїхати до Вашингтона. Паспорт Болсонару був конфіскований у лютому минулого року після того, як бразильська влада звинуватила його у злочині проти держави.

Зазначимо, що під час брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Володимир Зеленьский повідомив,що Київ та Вашингтон вже працюють над зустріччю з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом, яка відбудеться вже після інавгурації 47-го президента США.

"Безумовно після інавгурації, наші команди вже працюють над змістом й форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання, детально в них йти не буду, зарано", - заявив президент.

За словами Зеленського, для України в пріоритеті закінчити війну на справедливих умовах. Водночас країна потребує впевненості у тому, що Росія не вдасться до повторного вторгнення, у зв'язку з чим важливо отримати сильні гарантії безпеки.