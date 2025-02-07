Орбан оголосив війну незалежним ЗМІ та громадським організаціям

Угорський лідер проводить послідовну кампанію проти інакомислення в країні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує запровадити санкції проти незалежних ЗМІ та груп громадянського суспільства, які отримують іноземне фінансування. Угорський лідер посилює кампанію з придушення інакомислення перед ключовими виборами в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Орбан привітав плани американського президента Дональда Трампа закрити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке наприкінці 2022 року запустило програму, спрямовану на зміцнення демократії та громадянського суспільства в Центральній Європі. Програма, зокрема, включала фінансування неурядових організацій та незалежних ЗМІ в Угорщині. Націоналістичний угорський прем'єр, у п'ятницю, 7 лютого, в новому інтерв'ю сказав, що рішення Трампа його підбадьорюють.

"Ми повинні вимести їх і покласти цьому край. Коли, якщо не зараз, коли американці також почали це робити", - сказав Орбан, маючи на увазі групи, які отримують іноземне фінансування і, за його словами, підтримують антиурядовий порядок денний.

У Будапешта були напружені відносини з адміністрацією США часів президента Джо Байдена, яка критикувала уряд Орбана за тісні зв'язки з росією та Китаєм.

З поверненням Трампа на посаду президента США, з яким Орбан підтримує дружні зв'язки, угорський лідер "переходить у наступ". За словами Орбана, його уряд працює над законопроєктом, що передбачатиме санкції проти організацій, які приймають іноземне фінансування, оскільки такі групи, на думку угорського прем'єра, є інструментами для "здійснення політичного впливу".

Коментарі Орбана з'явилися в той час, коли його керівна партія "Фідес" відстає в опитуваннях напередодні виборів, які відбудуться дещо більше ніж через рік, і має обмежені фінансові можливості для повторення рекордних передвиборчих витрат, які здійснила у 2022 році, забезпечивши своєму лідеру четвертий термін перебування на посаді прем'єра.