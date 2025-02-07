Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан оголосив війну незалежним ЗМІ та громадським організаціям

07 лютого 2025, 16:05
Орбан оголосив війну незалежним ЗМІ та громадським організаціям
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський лідер проводить послідовну кампанію проти інакомислення в країні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує запровадити санкції проти незалежних ЗМІ та груп громадянського суспільства, які отримують іноземне фінансування. Угорський лідер посилює кампанію з придушення інакомислення перед ключовими виборами в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Орбан привітав плани американського президента Дональда Трампа закрити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке наприкінці 2022 року запустило програму, спрямовану на зміцнення демократії та громадянського суспільства в Центральній Європі. Програма, зокрема, включала фінансування неурядових організацій та незалежних ЗМІ в Угорщині. Націоналістичний угорський прем'єр, у п'ятницю, 7 лютого, в новому інтерв'ю сказав, що рішення Трампа його підбадьорюють.

"Ми повинні вимести їх і покласти цьому край. Коли, якщо не зараз, коли американці також почали це робити", - сказав Орбан, маючи на увазі групи, які отримують іноземне фінансування і, за його словами, підтримують антиурядовий порядок денний. 

У Будапешта були напружені відносини з адміністрацією США часів президента Джо Байдена, яка критикувала уряд Орбана за тісні зв'язки з росією та Китаєм.

З поверненням Трампа на посаду президента США, з яким Орбан підтримує дружні зв'язки, угорський лідер "переходить у наступ". За словами Орбана, його уряд працює над законопроєктом, що передбачатиме санкції проти організацій, які приймають іноземне фінансування, оскільки такі групи, на думку угорського прем'єра, є інструментами для "здійснення політичного впливу".

Коментарі Орбана з'явилися в той час, коли його керівна партія "Фідес" відстає в опитуваннях напередодні виборів, які відбудуться дещо більше ніж через рік, і має обмежені фінансові можливості для повторення рекордних передвиборчих витрат, які здійснила у 2022 році, забезпечивши своєму лідеру четвертий термін перебування на посаді прем'єра.

Угорщинасанкціїгромадські організаціїЗМІВіктор Орбан

Останні матеріали

Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється