Орбан оприлюднив результати "нацконсультацій": 95% проти вступу України до ЄС

Існують сумніви щодо достовірності результатів, оскільки відомо, що людина могла голосувати кілька разів в онлайн-анкетах з різних адрес електронної пошти.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив остаточні результати так званих національних консультацій VOKS 2025 щодо вступу України до Європейського Союзу. Він стверджує, що 95% тих, хто проголосував, проти приєднання України до ЄС.

Про це передає угорське медіа Telex.

Уряд Угорщини з квітня до червня розсилав бюлетені для національної консультації, у яких угорців опитували про підтримку членства України в ЄС. Команда Орбана проводила кампанію, закликаючи голосувати проти вступу України, мовляв, це негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.

Парламентський державний секретар офісу Кабінету міністрів Балаж Хідвегі заявив, що в нацконсультаціях взяли участь 2 мільйони 284 тисячі громадян, тобто 29% від виборців. Таке опитування не має обовʼязкової юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент.

Існують сумніви щодо достовірності результатів, оскільки відомо, що людина могла голосувати кілька разів в онлайн-анкетах з різних адрес електронної пошти. На це речник уряду Гергелі Гуляш заявив, що роздруковані бюлетені перевіряються нотаріусом, а онлайн-голосування також ніби засвідчується ним. Однак він не зміг сказати, чи система фільтрує людей, які голосували і на папері, і онлайн. За його словами, онлайн проголосували 10% від тих, хто взагалі брав участь у нацконсультації.

Урядовий інформаційний центр вважає, що люди не хотіли шахраювати, а лише висловити свою думку.

Угорський уряд доклав багато зусиль і вклав чимало грошей, щоб залучити якомога більше людей до участі у Voks2025: обклеїли країну плакатами, рекламували на громадському телебаченні під час футбольних матчів, надсилали на електронні адреси з інформацією про вакцинацію, просували у безкоштовній газеті для пенсіонерів та розсилали циркуляри до працівників міністерств і військових.

Партія Віктора Орбана "Фідес" заявляла, що якщо Україна стане членом ЄС, Угорщину заполонять інфекційні захворювання, українські злочинці, магазини будуть повні неякісних продуктів, зникне 13-та пенсія, як і дешева енергія, Угорщина втратить сільськогосподарські субсидії ЄС і буде змушена вступити у війну, з якої мертві угорські солдати повернуться в трунах.