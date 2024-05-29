Переговори про вступ України до ЄС під захистом Орбана – Politico

Представники 27 країні ЄС сьогодні обговорять проект рамок Комісії для переговорів про приєднання України та Молдови до Союзу - і час має вирішальне значення.

Про це пише медіаорганізація Politico.

Така швидкість пов’язана з тим, що вже 1 липня Угорщина стане головою Ради ЄС.

Європейський чиновників на умовах анонімності сказав, що бельгійське головування прагне до того, аби переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС вже 25 червня.

В останній доповіді Єврокомісії щодо України були відзначені деякі реформи, які Києву ще потрібно провести, але чиновники кажуть, що Україна вже зробила більшу частину домашньої роботи.

Мова йде про реформи щодо захисту етнічних і мовних меншин, як рекомендувала Венеціанська комісія.

ЄС не чекав ще одного звіту, щоб підтвердити прогрес України в письмовому вигляді, побоюючись, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Вархелі, може затягнути процес.

"Вархелі не захоче робити це дуже швидко", - сказав один високопоставлений чиновник.

Політики не очікують укладення угоди сьогодні, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити.

Але ідея в тому, щоб почати обговорення на рівні послів з чутливих питань.

Нагадаємо, що в червні 2022 року Київ отримав історичний шанс стати членом Європейського союзу - йому надали статус кандидата на саміті в Брюсселі. Проте цей статус був зумовлений проведенням низки важливих реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, боротьбу з олігархами та відповідність стандартам Євросоюзу.