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Орбан після зустрічі з путіним надіслав до ЄС цинічного листа

09 липня 2024, 09:35
Орбан після зустрічі з путіним надіслав до ЄС цинічного листа
Фото: Reuters
Орбан заявив, що у кремлі готові погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року.

Угорський премʼєр Віктор Орбан після свого візиту до російського диктатора путіна надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС, в якому описав як пройшли його переговори.

Про це інформує ЄП.

У своєму листі Орбан написав, що під час перемовин він не висував жодних пропозицій і не висловлював жодної думки від імені Європейської ради чи Європейського Союзу, а всі протилежні твердження "є безпідставними".
 
Говорячи про розмову з російським диктатором, Орбан заявив, що його бачення ситуації на лінії фронту "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".
 
"путін жодним чином не згадав російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тисяч солдатів, які ще більше посилилися в останні тижні. Тому путін був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню", – каже він.
 
Водночас, ідеться в листі, путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке "не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил".
 
Також Орбан заявив, що у кремлі готові погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, "особливо п'ятий пункт документа, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні". У цьому пункті йдеться про право вето так званих гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів росія хотіла бачити себе. 
 
Крім того, Орбан заявив, що москва готова "обмінятись думками" щодо так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії. Ця "пропозиція" передбачає проведення "мирних переговорів" між Україною та росією, але в ній взагалі не згадується про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
 
Решту листа Орбан присвятив переказуванню своїх тез про те, що "Європі потрібен мир" для економічного процвітання, а шанси на мир зменшуються "через те, що дипломатичні канали заблоковані і відсутній прямий діалог між сторонами".
 
"Час є вирішальним фактором у світлі інтенсифікації бойових дій і швидкого зростання людських жертв. Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше", – вважає Орбан.
 
Насамкінець угорський прем’єр заявив, що США через виборчу кампанію в найближчі місяці не зможуть виявити "політичне лідерство" в цьому питанні, тому потрібно розглянути можливість запустити "європейську ініціативу" в дусі "стратегічної автономії".
війна в Україніросія окупантилисти

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