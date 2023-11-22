Орбан погрожує заблокувати всю допомогу ЄС Україні – Politico

Угорський прем’єр написав листа Мішелю, в якому ставить питання, чи повинна Європа далі підтримувати Київ, якщо США можуть припинити це робити через партійні суперечки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до організації, якщо лідери союзу не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Про це йдеться в листі Орбана, адресованому главі Європейської Ради Шарлю Мішелю, який опинився в розпорядженні Politico.

В ньому угорський лідер наголошує, що жодні рішення щодо фінансування для України, початок переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти росії не можуть бути прийняті до тих пір, поки не відбудеться "стратегічна дискусія" під час зустрічі лідерів в Брюсселі в середині грудня.

"Європейська Рада повинна підбити підсумки реалізації та ефективності нашої нинішньої політики щодо України, включаючи різні програми допомоги", - пише Орбан у листі, який не датований, але має печатку його канцелярії.

Він також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США, які надали основну частину військової допомоги Києву, можуть відмовити в підтримці через партійне протистояння.

"Європейська Рада повинна провести відверту і відкриту дискусію про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні. Чи вважаємо ми все ще реалістично досяжними ці цілі? Чи ця стратегія стійка без потужної підтримки з боку США? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку з боку США як належне? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни?", - йдеться в листі Орбана.

В ньому також додається, що "Європейська Рада не в змозі прийняти ключові рішення щодо запропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС або домовитися про майбутнє процесу розширення, якщо не буде знайдено консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії щодо України№".

Лист Орбана підвищує ставки в тривалому протистоянні між Будапештом і Брюсселем, який затримує виділення Угорщині 13 мільярдів євро з фондів ЄС через побоювання, що країна не дотримується стандартів союзу щодо верховенства права.

"Не кажучи про це прямо, лист натякає, що Будапешт може використати своє право вето, щоб заблокувати виділення запланованих 50 мільярдів євро допомоги Україні - грошей, необхідних для фінансування українського уряду, поки українські Збройні сили борються з повномасштабним російським вторгненням", - йдеться в статті.

Оскільки Угорщина посилює напругу і погрожує зірвати грудневий саміт лідерів ЄС, деякі країни вже обмірковують шляхи роботи в обхід Будапешта і продовження надходження допомоги Києву. Одним із таких обхідних шляхів може стати спрямування країнами ЄС фінансової допомоги Україні через двосторонні домовленості, а не через структури союзу, такі як Європейський фонд миру, який зараз координує військову допомогу для Києва.

"Але такий підхід не спрацює, коли йдеться про початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС, оскільки Угорщина мала б бути частиною цього процесу", - пояснює Politico.