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Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб підтримати Трампа – Politico

14 жовтня 2024, 13:13
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб підтримати Трампа – Politico
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Санкції Євросоюзу мають бути продовжені кожні шість місяців, але угорський політик не робитиме цього.

Остання спроба Угорщини зірвати надання допомоги Україні стосується не грошей - це покарало б ЄС. 

Йдеться про те, щоб подружитися з Дональдом Трампом, пише медіа організація Politico.

Видання, посилаючись на поінформованих співрозмовників пише, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити продовження санкцій проти рф, що ускладнить виділення $50 млрд кредиту Україні коштом заморожених активів рф, щоб допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.

Будапешт вирішив до президентських виборів у США не схвалювати рішення Євросоюзу, яке є важливим для участі США у кредиті G7 для України, який гаситимуть з заморожених російських активів.

Журналісти пишуть, що наразі Вашингтон наполягає на тому, що ЄС має продовжити терміни продовження санкцій щонайменше до 36 місяців. 

Згідно з нинішніми правилами, санкції Євросоюзу мають бути продовжені кожні шість місяців.

Попри те, що всі інші лідери виступають за продовження періоду продовження санкцій до 36 місяців, як просили США, Орбан відмовляється. 

Але відповідно до правил, будь-які зміни до санкційного режиму повинні схвалити усі 27 країн-членів.

"Якщо ми не вирішимо це, це коштуватиме ЄС – в тому числі Угорщині – більше грошей", – заявив європейський дипломат на умовах анонімності.

Витрати для європейських країн, включно з Угорщиною, були б вищими, ніж якби були залучені й США. 

Проте для угорського прем’єра це невелика ціна, а перевагою для нього є те, що він "придбає добру волю" кандидата-республіканця.

м байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трампу", – сказав ще один дипломат ЄС.

В разі, якщо Брюссель і Вашингтон спільно погодяться на кредит, кандидат від Республіканської партії, якого можуть переобрати, буде пов'язаний з ним на довгий час, проте якщо виділення коштів Києву схвалять без США, у Трампа не буде такого зобов'язання.

 
ЄвросоюзсанкціїВіктор Орбан

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